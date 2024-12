Cultura

Uno scenografo Calabrese per il nuovo Sandokan.

Il consolato di Labuan a Lamezia Terme, il porto a Isola Capo Rizzuto e poi altre sequenze girate sulla costa vibonese. Potrebbe essere il trampolino per le grandi produzioni tele-cinematografiche in Calabria il set utilizzato nella scorsa estate per le riprese del nuovo Sandokan.