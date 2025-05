L’assessore regionale Gianluca Gallo: «Puntiamo su qualità, tradizione e sostenibilità per rafforzare la competitività del comparto sia in Italia che all’estero»

La Calabria partecipa in questi giorni con una collettiva di aziende a Seafood Expo Global, il più grande appuntamento fieristico internazionale dedicato ai prodotti ittici, in scena a Barcellona fino all’8 maggio 2025.

Le imprese calabresi portano in fiera il valore della pesca artigianale, dell’acquacoltura sostenibile e dei prodotti ittici locali, con l’obiettivo di promuovere l’identità regionale e sviluppare nuovi mercati.

«Questa partecipazione – dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura e Risorse agroalimentari Gianluca Gallo – rappresenta una vetrina strategica per le nostre imprese. Puntiamo su qualità, tradizione e sostenibilità per rafforzare la competitività del comparto ittico calabrese sia in Italia che all’estero».

A Seafood Expo Global 2025, la collettiva calabrese si presenta con un’offerta di qualità e una visione orientata all’export. In uno spazio espositivo strategico, le aziende avranno modo di incontrare buyer internazionali, stringere accordi commerciali e confrontarsi con le principali innovazioni in tema di acquacoltura, tracciabilità e sostenibilità.