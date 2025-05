TuttoFood chiude i battenti: oggi ultimo giorno per la Calabria Straordinaria nella città meneghina. Per quattro giorni Milano si è trasformata nella capitale mondiale del food&beverage con la nostra regione in prima linea nel settore agroalimentare.

Bilancio – dunque – assolutamente positivo per l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo: «È stato un successo e ne siamo felici. Abbiamo occupato oltre 1000 metri quadrati, portato oltre 100 aziende qui a Milano, abbiamo stipulato un accordo (anche per il futuro) con la città metropolitana di Reggio Calabria per svolgere, in simbiosi, un’attività di promozione dimostrando che la Calabria è una e una soltanto e quando si presenta compatta, riesce ad imporre la propria presenza anche a dispetto di altre regioni più grandi e più rinomate della nostra. Abbiamo ricevuto presenze istituzionali importanti: dal ministro all’Agricoltura Francesco Lollobrigida che, peraltro, è sempre prodigo di buone considerazioni nei nostri confronti, al ministro Matteo Salvini che ha fatto altrettanto, anche nella sua qualità di vicepremier, passando per il presidente della regione Roberto Occhiuto, che ha grandi attenzione per il comparto agricolo e agroalimentare. Abbiamo ricevuto tanti buyer internazionali e tanti giornalisti che sono stati presso il nostro stand e ci hanno fatto i complimenti, per l’organizzazione e lo stand luminoso visibile e fra i più apprezzati in assoluto dell’intera fiera. Adesso, però, bisogna che ci sia tutto il resto, vale a dire che tutti i contatti avuti dalle nostre aziende si tramutino in contratti per incentivare un ulteriore aumento del nostro export e un aumento del valore di produzione e della reputazione della nostra regione. Questo è il nostro più grande obiettivo. Continueremo a lavorare – ha conclusoGallo – in questa direzione e siamo soddisfatti per di questi risultati ma dobbiamo intensificare il nostro impegno perché la Calabria ha bisogno di questo».