Giorni intensi e pieni di soddisfazione per la Calabria agroalimentare, protagonista alla più importante fiera internazionale del settore, Tuttofood 2025. Una tappa che rientra nell’ampio percorso di promozione e valorizzazione delle eccellenze regionali promosso dalla Regione Calabria, con il supporto tecnico e organizzativo di Arsac (l’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese), volto a rafforzare l’identità del territorio e delle sue produzioni tipiche sui mercati nazionali e internazionali.

Ai nostri microfoni la direttrice generale Arsac, Fulvia Michela Caligiuri: «È una grande soddisfazione vedere le 102 aziende, i 102 produttori contenti e soddisfatti per come abbiamo organizzato il tutto e per come portiamo avanti questa e anche altre fiere. Questo significa che stiamo facendo un buon lavoro come “braccio operativo” della Regione Calabria sia per quanto riguarda la promozione che la valorizzazione e credo che sia il passo fondamentale».

Per la quattro giorni di Tuttofood, da sottolineare, la Regione Calabria ha lavorato in sinergia con la Camera di Commercio e la Città Metropolitana di Reggio Calabria.

A questo proposito la direttrice Caligiuri aggiunge: «Queste sono altre soddisfazioni che ci rendono fieri! L’unione fa la forza e narrare un territorio per intero non può che far piacere, quindi un altro tassello di positività alla Regione Calabria. Complimenti al presidente Occhiuto e all’assessore Gallo per aver unito, ancor di più, la nostra regione».