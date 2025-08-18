Partorisce da sola sulla spiaggia per poi, dopo il ricovero, insieme alla neonata, in ospedale e le successive dimissioni dal nosocomio di Locri, decidere di non volersi più occupare della figlia, lasciandola in ospedale.

Protagonista della vicenda una giovane trentenne piemontese in vacanza in Calabria, a Marina di Caulonia, nella Locride. Ed è proprio qui sulla spiaggia del centro costiero reggino che la giovane piemontese ha partorito la sua bambina, la quale ora, senza un ripensamento della giovane mamma, sarà a breve affidata, su disposizione dell'autorità giudiziaria competente e dei servizi sociali, ad una famiglia.

Attualmente la neonata è ricoverata - e in buone condizioni - nel reparto di Pediatria dell'ospedale di Locri.