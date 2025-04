La soddisfazione dell’assessore al Turismo, Costantino Argentino: «Continueremo ad investire nell’accoglienza per far vivere un’esperienza autentica»

Sono i dati dell’Assessorato al Turismo a certificare un andamento positivo per Corigliano Rossano nel campo del turismo. I pernottamenti sono passati da circa 300mila nel 2021 a 370mila nel 2023, fino a superare nel 2024 la soglia dei 430mila. Una crescita continua che, secondo il Comune, è il risultato di un lavoro strategico sull’accoglienza e la promozione del territorio. L’amministrazione interpreta questi numeri come un punto di partenza per rafforzare la posizione della città nel panorama turistico calabrese, puntando a valorizzare le risorse locali in maniera strutturata.

Argentino: «Continueremo ad investire nell’accoglienza»

«Questo è un dato importante – dichiara l’assessore al Turismo, Costantino Argentino – su cui stiamo lavorando con determinazione. Continueremo a investire affinché Corigliano Rossano sia sempre più preparata ad accogliere chi sceglie il nostro territorio per vivere un’esperienza autentica». In questa visione, la tassa di soggiorno diventa uno strumento utile per migliorare servizi e accoglienza. L’obiettivo dell’Amministrazione è consolidare la posizione della città come meta stabile, ampliando l’offerta e migliorando l’esperienza del visitatore.

Pianificare i servizi per crescere

L’aumento delle presenze turistiche comporta anche la necessità di programmare in modo più attento l’intero sistema dell’accoglienza. Il Comune punta a rafforzare l’informazione turistica, il decoro urbano, l’organizzazione di eventi, l’accessibilità ai luoghi d’interesse.Un ruolo centrale lo avranno le strutture ricettive, i ristoratori e le imprese locali, coinvolti in un processo partecipato che punta alla creazione di una rete tra pubblico e privato, orientata alla qualità e alla sostenibilità.

Attrarre, accogliere, fidelizzare

L’Amministrazione comunale conferma la volontà di proseguire su una linea strategica precisa: attrarre, accogliere, fidelizzare. Il turismo è sempre più una leva concreta di sviluppo economico e occupazionale. E i numeri – forniti direttamente dall’Assessorato – parlano chiaro: Corigliano Rossano è in movimento.