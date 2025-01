Il Salone dedicato alla gelateria e alla pasticceria è in programma dal 18 al 22 gennaio. L’assessore regionale Gallo: «Ci saranno professionisti dalle grandi doti e capacità che in questi anni hanno coltivato sapientemente l’ambizione della qualità»

La Calabria per la prima volta in vetrina al Sigep di Rimini, il Salone dedicato a gelateria, pasticceria, panificazione, caffè artigianali e pizza, in programma dal 18 al 22 gennaio.

Tra le oltre 1.300 aziende espositrici, provenienti da 33 Paesi ed ospitate in 30 padiglioni, sarà presente una folta delegazione calabrese, con il meglio dell’artigianato di qualità dedicato al gelato e all’arte del dolce. A curare i dettagli organizzativi della trasferta sarà l’Arsac, in collaborazione con il Dipartimento Agricoltura.

«Insieme al collega Rosario Varì, delegato allo Sviluppo economico – commenta l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – abbiamo deciso di dar vita ad uno stand istituzionale per ospitare i produttori calabresi attivi nei settori di pasticceria, gelateria, panetteria e pizzeria. Professionisti dalle grandi doti e capacità, che in questi anni hanno coltivato sapientemente l’ambizione della qualità e che è giusto sostenere istituzionalmente contribuendo a costruire costruendo una rete tra di essi, affinché la Calabria non sia attrattiva soltanto con i suoi paesaggi ed i suoi territori, ma anche attraverso questi artigiani dal valor indiscusso».

Nello specifico, la partecipazione della Calabria si distinguerà «per l’attenzione ai valori dell’artigianato di eccellenza – si legge in una nota -. L’offerta includerà gelati realizzati con ingredienti locali, come il bergamotto e i fichi secchi, simboli della biodiversità calabrese, e dolci tradizionali reinterpretati con tecniche innovative. Tra i prodotti di punta anche gelati artigianali a base di agrumi calabresi, famosi per la loro fragranza unica; dolci tipici rivisitati, come la ‘nduja dolce al cioccolato; ingredienti di qualità, quali miele, mandorle e liquori artigianali, utilizzati nelle ricette».

«La partecipazione al Sigep – sottolinea la direttrice generale di Arsac, Fulvia Michela Caligiuri – non è solo un riconoscimento per il comparto agroalimentare calabrese, ma rappresenta anche una straordinaria opportunità di promozione per l’intero territorio, nell’ottica della valorizzazione dei prodotti tipici e della cultura e delle tradizioni che ad essi si ricollegano».

Considerato uno degli appuntamenti più importanti per il settore della gelateria e pasticceria artigianale, il Sigep è un punto di riferimento per chi lavora nel mondo del food & beverage. La fiera offre occasioni di networking, presentazioni di nuove tecnologie e scambi culturali, favorendo l’espansione delle aziende sui mercati internazionali. E già alla sua prima partecipazione la Calabria «punta a consolidare la propria presenza tra le eccellenze italiane – conclude la nota -, portando avanti un messaggio di qualità e autenticità che guarda al futuro senza dimenticare le radici».