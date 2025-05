Economia e Lavoro

Landini: «Le morti sul lavoro causate dal profitto»

Nei giorni scorsi l'ennesimo morto sul lavoro ha scosso la Calabria. Una strage silenziosa, fra infortuni e decessi, che sembra non avere fine. Il segretario CGIL Landini, in Calabria per il referendum, ha parlato di «strage frutto di un modello di fare impresa da cambiare»