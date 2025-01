Politica

Andrea Gentile torna in parlamento. I 5 stelle accusano

Dopo un’ora di Camera di consiglio, la giunta per le elezioni della Camera ha deciso: Andrea Gentile deve tornare in Parlamento. Accolto il ricorso dell’ex deputato Azzurro. Al termine dei lavori conferenza stampa del Movimento 5 stelle che non lesina accuse anche pesanti.