Politica

Autonomia, ok al referendum dalla cassazione

Dopo la raccolta firme, oltre 1 milione e 400 mila per l'abrogazione dell'Autonomia differenziata, arriva il via libera della Cassazione alla celebrazione del referendum popolare per l'abrogazione totale della legge. Ora manca soltanto il passaggio alla Corte costituzionale, previsto per il 20 gennaio.