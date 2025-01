Politica

Centrale del Mercure, le preoccupazioni dei lavoratori

Ieri in Consiglio regionale la protesta dei lavoratori della Centrale del Mercure e del suo indotto. Circa 300 operai hanno invaso Reggio e protestato fino a tarda sera nella speranza di trasformare le preoccupazioni per la perdita del lavoro in certezze per il futuro.