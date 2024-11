Politica

Citta unica dal 2027, accordo in Consiglio Regionale.

Tutti d’accordo, o quasi, in Consiglio regionale per differire l’entrata in vigore della Città unica Cosenza-Rende-Castrolibero al 2027. L’ufficialità è arrivata ieri ad inizio seduta quando il presidente Filippo Mancuso ha letto il documento confezionato dal Pd e condiviso da tutti i capigruppo ad esclusione di Tavernise, Laghi e Lo Schiavo.