Politica

Comitati per il no, fusione condanna a morte Cosenza

Campagna referendaria agli sgoccioli nell'area urbana cosentina in vista dell'appuntamento del primo dicembre quando i cittadini del capoluogo bruzio, di Rende e Castrolibero saranno chiamati alle urne per esprimersi sulla fusione. Si intensificano le iniziative dei comitati per il No che guardano con preoccupazione al municipio unico.