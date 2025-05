Politica

Ex sindaci su passato, presente e futuro di Vibo

A Vibo Valentia, Agli ex primi cittadini abbiamo chiesto cosa è cambiato dal 2005 al 2024 e come si è evoluto il capoluogo vibonese tra problemi endemici, speranze deluse e un domani che nessuno riesce a immaginare in maniera chiara. E poi l’inevitabile domanda: tornerebbe alla guida del Comune?