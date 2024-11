Politica

Gender gap: incentivi per l'occupazione femminile

Favorire l'occupazione femminile in una regione in cui il gender gap è ancora ampio. La Regione Calabria nella giornata contro la violenza sulle donne ha presentato un bando che prevede la concessione di incentivi volti ad ottenere la certificazione per la parità di genere. La dotazione è di tre milioni di euro.