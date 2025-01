Politica

Il caso Gentile alle battute finali

In queste ore si sta svolgendo la seduta pubblica della giunta per le elezioni incentrata sul ricorso presentato da Andrea Gentile sul collegio della Camera di Cosenza. Una vicenda che ha scatenato polemiche e veleni: la deputata Anna Laura Orrico ha chiesto in aula, al ministro Piantedosi, se il voto in Calabria sia davvero libero.