Politica

La Calabria nello scontro fra Lega e Forza Italia

La Calabria ha un ruolo nello scontro fra Lega e Forza Italia, dai dubbi di Roberto Occhiuto sulla riforma Calderoli al siluramento dell'emendamento Lotito sulle Asp calabresi da parte del Carroccio. Sullo sfondo c'è l'ipotesi del rimpasto di Governo che la Meloni non vuole fare e in cui Forza Italia non sembra destinata ad avere un ruolo.