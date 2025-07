Politica

La Camera dice no al ripristino dei vecchi vitalizi

Oltre 800 ex deputati avevano presentato ricorso contro la delibera dell'allora presidente della Camera Raffaele Fico che stabiliva un consistente taglio dei vitalizi per gli ex parlamentari. Ieri il collegio d'appello di Montecitorio, di cui fa parte anche la calabrese Vittoria Baldino del M5s, ha respinto la richiesta. Il taglio rimane