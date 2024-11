Politica

La Lega crolla, l'autonomia pure

Le regionali in Emilia Romagna e Umbria consegnano un dato che va oltre le due regioni. In particolare il ridimensionamento della Lega e l'avanzata di Forza Italia che mette in discussione l'autonomia differenziata. Occhiuto infatti invita Calderoli a maggiore prudenza sulla riforma, anche per evitare un referendum molto pericoloso per il centrodestra.