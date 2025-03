Politica

Mancuso insiste sulle dimissioni di Fiorita

Il presidente del Consiglio regionale e commissario della Lega in Calabria, Filippo Mancuso, commenta il dato politico uscito dall’ultimo consiglio comunale di Catanzaro che ha salvato l’amministrazione Fiorita. In occasione di una iniziativa del partito ammette che il centrodestra non ha i numeri per far cadere l'esecutivo ma pungola il sindaco: «Valuti se ci sono le condizioni per andare avanti».