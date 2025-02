Politica

Parte da Reggio il nuovo corso della lega di Mancuso

La prima uscita ufficiale per il commissario regionale della Lega Filippo Mancuso, che la settimana scorsa ha proceduto alle prime nomine provinciali e cittadine. Tanta autocritica e nuovi approcci con il territorio alla base del nuovo corso. Non sono mancate le novità sulla linea per le prossime elezioni comunali di Reggio Calabria