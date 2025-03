Politica

Reggio, il consiglio comunale approva il Dup

Nuova seduta del Consiglio comunale di Reggio Calabria che oggi ha approvato a maggioranza il Documento unico di programmazione in vista dell’approdo in aula del Bilancio di previsione. A tenere banco però è la polemica per il trasferimento del Seminario arcivescovile regionale dalla città dello Stretto a Catanzaro