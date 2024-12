Politica

Regione, fari puntati su bilancio e legge di stabilità

Terminerà oggi in seconda commissione bilancio la discussione sui documenti contabili della Regione. in discussione anche la legge di stabilità in un quadro di ristrettezze causate anche dal contributo di finanza pubblica richiesto dal governo alla nostra Regione che solo nel 2025 dovrà versare oltre dodici milioni di euro nelle casse dello Stato.