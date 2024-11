Politica

Si moltiplicano le aziende speciali create da Occhiuto

Oggi in Consiglio regionale la discussione su due nuove agenzie speciali: quella per la digitalizzazione e quella per l'energia. Sono le ultime di una serie di strutture create in questa legislatura dove la Regione ha anche acquistato società private come le Terme Luigiane e le azioni dei privati di Sorical. L’ente guidato da Roberto Occhiuto sembra essersi così trasformata in una nuova Iri