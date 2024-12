Sanità

Decreto Calabria in scadenza, commissari a rischio

Quattro commissari straordinari rischiano la decadenza se il decreto Calabria non verrà rinnovato, ipotesi ritenuta ormai assai improbabile. La scadenza è fissata il 31 dicembre. Incarichi non rinnovabili per i vertici dell'Asp di Crotone e del Gom di Reggio Calabria, partita ancora aperta invece a Catanzaro