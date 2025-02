Sanità

I dipendenti del Don Mottola in protesta in Regione

Sit-in questa mattina alla Cittadella regionale dei dipendenti della struttura privata vibonese don Mottola Medical Center. Da mesi chiede all'Asp di Vibo Valentia la sottoscrizione del contratto per l'erogazione di prestazioni in convenzione ma senza ottenere risposte. Il management della clinica punta il dito contro gli indicatori che relegano la provincia vibonese agli ultimi posti in fatto di cure e assistenza sanitaria.