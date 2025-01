Sanità

Vibo, unità mobili per i reparti da ristrutturare

A Vibo Valentia sta sollevando forti perplessità l’ipotesi di utilizzare unità mobili di chirurgia per poter così smantellare il reparto e avviare i lavori di ristrutturazione dell’ospedale. Per il sindacalista Usb Vittorio Sacco è una scelta campata in aria.