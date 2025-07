Società

A Reggio Calabria l'Onda Pride tornerà nel 2026

Nessuna interruzione di attività ma solo una pausa dal corteo mentre crescono e si consolidano i servizi offerti al territorio. L'Arcigay Reggio Calabria spiega le ragioni per le quali quest'anno in riva allo Stretto non avrà luogo il consueto Pride