Brunori all'Unical, centinaia di persone in fila per avere un autografo

Il lunghissimo Brunori’s day iniziato con il piccolo concerto acustico che ha emozionato tantissimi fan assiepati nell’anfiteatro del Tau, è finito in bellezza con un firma copie da record. Un migliaio di persone si sono messe in fila per ore per avere un autografo o una dedica da parte di Dario Brunori che ha anche cantato alcuni pezzi del suo album.

Tra fan della prima ora e quelli storici che lo seguono dagli esordi, la serata è stata un successo senza precedenti. «È un orgoglio non per Cosenza o per la Calabria, ma per l’Italia», ha detto un signore in fila con l’album stretto al cuore.