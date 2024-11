Società

Gli “Chef del cuore” deliziano anche… il palato

Grazie all’ospitalità del Me Restaurant di Pizzo, l’Associazione italiana persone Down ha realizzato una magnifica serata da dedicare ai suoi ragazzi e alle loro famiglie. Una serata che ha visto partecipare anche il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo, il presidente della Provincia Salvatore Solano, e che si è svolta in partnership con il gruppo Pubbliemme ed il nostro network: presenti i direttori di tutte le testate, con l’editore Domenico Maduli e il direttore editoriale Maria Grazia Falduto.