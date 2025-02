Società

"Grazie a tutti!": il messaggio di Brunori ai calabresi su LaC

"Grazie a tutti per l'affetto di questi giorni, votatemi e buon Sanremo a tutti!". Così Dario Brunori, in un videomessaggio esclusivo per LaC, ha salutato i calabresi prima del suo esordio sul palco dell'Ariston.