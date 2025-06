Società

Grest, a Sant'Aniello un richiamo per bambini e ragazzi

A Cosenza, più precisamente nella parrocchia di S. Aniello, in via Panebianco: in uno dei quartieri popolari di Cosenza, il Grest Parrocchiale permette ai bambini di giocare e divertirsi sotto lo sguardo attento di settanta animatori.