Società

L'Italia e la Calabria ripartono da Reggio

È stato un grande successo il Capodanno Rai in diretta da Reggio Calabria. Con il nostro network abbiamo seguito - in un lavoro crossmediale tra web, tg, tv e social - l' evento dell'anno in riva allo Stretto. Molti gli ospiti del nostro truck targato LaC, sul lungomare Falcomatà.