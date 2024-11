Società

Manca il presidente, impossibile riavere la patente ritirata

vi raccontiamo ora un caso particolare di burocrazia sorda. pensate: ci vuole più di un anno per sostenere nell'Asp di Reggio Calabria la visita medica che serve a rientrare in possesso della patente di guida in caso di ritiro. Il presidente è in pensione e la commissione non si riunisce.