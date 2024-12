Società

Squillace, pellegrini di speranza per un mondo migliore

L'apertura della Porta Santa a Squillace segna l'avvio dell'anno giubilare anche nella diocesi di Catanzaro. L'invito dell'arcivescovo è di oltrepassare la soglia e mettersi in cammino come pellegrini di speranza. Un messaggio che rievoca quello scelto dal Santo Padre per un 2025 in cui costruire una società più giusta