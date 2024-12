Società

Termosifoni ko, studenti protestano a Cosenza

Doppia protesta questa mattina in due diverse scuole di Cosenza. Gli studenti e le studentesse dell’Istituto Mancini manifestano davanti alla provincia per termosifoni fuori servizio da un mese. Al Liceo Scientifico Pitagora assemblea di alunni e genitori per risolvere la questione legata alla palestra condivisa con una scuola elementare.