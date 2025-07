Sport

Cosenza ricorda Gigi Marulla tra sport e solidarietà

Giornata di sport e memoria a Cosenza per i dieci anni dalla scomparsa di Gigi Marulla. Allo stadio San Vito-Marulla un quadrangolare ha visto protagonisti ex calciatori, tifosi e squadre speciali. L’evento ha raccolto fondi per un progetto umanitario in Mozambico