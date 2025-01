Per l’under dei giallorossi un gol dalla distanza che manda i delfini al primo posto. Sul podio anche il terzino dei granata e l'allenatore dei biancostellati

La 17esima giornata del campionato di Promozione girone A, la seconda di ritorno, sarà ricordata, almeno per ora, come quella legata al cambio di guardia in testa alla classifica.

Negli incroci delle gare della DB Rossoblù Luzzi e Trebisacce, i risultati diametralmente opposti consentono a quest’ultimi di completare la rimonta e superare i rossoblù. Nelle 7 gare validamente terminate si annotano 5 vittorie (3 interne e 2 esterne), oltre a 2 pareggi con a margine una gara sospesa (Soccer Montalto – Malvito), complessivamente sono state realizzate 12 reti (7 dalle squadre che giocavano in casa e 5 da quelle esterne).

La Top 3 di LaC Sport

Come ogni settimana, la nostra analisi per i protagonisti della domenica con i migliori 3 del diciassettesimo turno.

Il primo posto per Luigi Furiato, classe 2005, attaccante del Trebisacce. Ancora una perla nella sua migliore stagione “tra i grandi”, una rete da circa 60 metri che rientra nel DNA dei migliori, bravo per intuizione, precisione e conclusione. Se il Trebisacce guarda tutti dall’alto è anche merito di questo under.

Secondo posto per Gianmatteo Aiello, terzino sinistro della PLM Morrone. Per lui il merito di aver segnato una rete che decreta la prima sconfitta dell’ex capolista DB Rossoblù Luzzi.

Terzo e ultimo posto assegnato a Antonio Germano, tecnico dello Scalea. Sempre più determinante il proprio lavoro, la sua squadra vince con disinvoltura lo spareggio salvezza contro la Juvenilia RCS.