Prosegue l'annata complicata della Soccer Montalto, e non solo sui risultati. Il club rossoblù, impegnato nella diciassettesima giornata del campionato di Promozione B, scendeva in campo davanti ai propri tifosi contro il Malvito in un match delicato soprattutto in termini salvezza, dal momento che la squadra di Bria non poteva sbagliare per non rischiare di vedere allontanarsi anche la griglia play out.

Una gara però, quella di domenica, mai terminata dal momento che nella ripresa il direttore di gara sospende la stessa, con i padroni di casa in vantaggio di un gol, a causa di un presunto lancio di un sasso da parte di un possibile tifoso locale allo stesso arbitro. Un episodio che potrebbe anche costare la sconfitta per 0-3 a tavolino, intanto le polemiche non mancano e la stessa società ha voluto prendere posizione e, peraltro, annunciando una clamorosa decisione che potrebbe portare notevoli sbilanciamento al prosieguo della stagione.

Soccer Montalto, la clamorosa decisione

Ecco, infatti, una nota apparsa sui social del club in merito alla questione: «La partita Soccer Montalto–Malvito è stata sospesa al 20’ del secondo tempo con la Soccer Montalto in vantaggio grazie al gol di Cruz al 37’ del primo tempo. Poca chiara la dinamica che ha portato alla sospensione della partita, dal momento che l'arbitro lamenta che da fuori il terreno di gioco sia stato lanciato un sasso, senza però colpire nessuno anche se in campo la pietra non è stata rinvenuta. In ogni caso non ha voluto sentire ragioni e ha decretato la sospensione della gara. Una decisione assurda, per una partita che non mostrava criticità non gestibili tranquillamente. Evidentemente un fischietto non all’altezza del compito». E ancora: «Anche nel momento del riconoscimento delle due squadre, che avviene nello spazio antistante gli spogliatoi, il fischietto di turno aveva già mostrato segni di nervosismo e insicurezza pur non essendoci nessun motivo per esserlo». Ecco allora il fulmine a ciel sereno: «In attesa della decisione del giudice sportivo, la Soccer Montalto per bocca del suo presidente Danilo de Rose annuncia il ritiro della squadra dal campionato di Promozione».