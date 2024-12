Fermento nella città dello Stretto in vista del grande evento che vanta un ricchissimo cast di ospiti

Cresce l’attesa in riva allo Stretto per il Capodanno Rai. Centinaia di persone hanno assistito nella prima serata alle prove generali a Reggio Calabria. L’Anno che Verrà” si svolgerà in Piazza Indipendenza, a ridosso del Museo nazionale della Magna Grecia, con la conduzione di Marco Liorni.

Ricchissimo il cast degli artisti: i Ricchi e Poveri, Anna Oxa, Diodato, Arisa, J-Ax, Patty Pravo, Cristiano Malgioglio, Big Mama, Sal Da Vinci, Nino Frassica, Rettore, Clementino, Romina Power, Ermal Meta, Alex Britti, Leo Gassman, Sandy Marton, Los Locos, Alma Manera, Agostino Penna.

Proprio Clementino, accolto calorosamente, ha voluto salutare il pubblico presente in occasione delle prove.