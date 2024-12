Al centro dell’intervista, la sinergia e l’impegno delle forze dell’ordine per garantire sicurezza e successo a un evento che segnerà la storia della città dello Stretto

Tutti gli articoli di Video in evidenza

Sul truck del network LaC sul Lungomare Falcomatà, in esclusiva, il questore di Reggio Calabria, Salvatore La Rosa, ci ha accompagnato in uno sguardo verso l’anno che verrà. Le sue parole hanno dipinto il ritratto di una città che, con determinazione e spirito di squadra, si prepara ad accogliere grandi eventi, trasformandoli in momenti di orgoglio e di comunità.

Reggio Calabria, con il suo respiro antico e moderno, si mostra pronta a indossare l’abito delle grandi occasioni. Il questore La Rosa ha raccontato l’immensa macchina operativa messa in moto per garantire la sicurezza, una sinergia impeccabile tra le forze dell’ordine che richiama alla memoria l’esperienza del G7, simbolo di come il rigore e la professionalità possano fare la differenza.

«Questa città», ha ricordato, «è pronta. Pronta a custodire la bellezza di ciò che sarà un evento unico, un’occasione irripetibile, con la stessa cura e attenzione che merita ogni pagina speciale della sua storia». Le sue parole sono il preludio a un futuro che accoglie con fiducia il domani, costruito sulle fondamenta solide di un lavoro silenzioso, ma indispensabile, che garantisce non solo sicurezza, ma speranza e orgoglio per una città che non smette mai di credere nelle sue possibilità.