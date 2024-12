L’avventura on the road del network LaC in attesa del Capodanno 2025 targato Rai in riva allo Stretto a Reggio Calabria è iniziata con i consigli dei Carabinieri per vivere un’esperienza che sia di puro divertimento. Non più racconti di cronaca ma un evento che dipinga una Reggio sicura.

Abbiamo ospitato sul nostro truck posizionato sul Lungomare Falcomatà il Tenente Alvaro Cavezza del nucleo investigativo e il Maresciallo Carlo Alesi della squadra artificieri antisabotaggio.

Consigli utili su come festeggiare in sicurezza scegliendo fuochi d’artificio sicuri e a norma.