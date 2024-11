Simbolo dell’emancipazione delle donne, fin dai primi anni del ‘900, oltre che di forza e indipendenza, i personaggi principali dei film Disney hanno segnato la storia nel raccontare valori e ruolo della donna, partendo dall’importanza dell’amore e della condivisione, fino ad arrivare all’indipendenza, mostrando di poter essere felici e soddisfatte anche superando gli ostacoli con le proprie forze.

Partendo da ciò il Riva Restaurant ha ideato un’esperienza magica, aperta a tutti, abbinando un tema di forte importanza ad una notte da sogno:

Degustazione di 7 portate dedicata ai piatti preferiti da Walt e dai protagonisti dei suoi film: un menù studiato dei minimi dettagli per raccontare il tema della serata anche attraverso il gusto, portando avanti il concept di cucina contemporanea di pesce, pilastro della struttura.

un menù studiato dei minimi dettagli per raccontare il tema della serata anche attraverso il gusto, portando avanti il concept di cucina contemporanea di pesce, pilastro della struttura. Spettacoli di danza Disney-Rock version : per dare un ulteriore pizzico di brio alla serata, la musica rock sarà combinata con le colonne sonore iconiche dei film di Walt, regalando anche spettacoli di danza tematici.

: per dare un ulteriore pizzico di brio alla serata, la musica rock sarà combinata con le colonne sonore iconiche dei film di Walt, regalando anche spettacoli di danza tematici. Show musicale a tema con esibizione di violino : l’intrattenimento sarà un’esperienza a 360° e porterà gli ospiti a vivere momenti da favola tra note di violino, musica live e repertorio dedicato Rock-Disney.

l’intrattenimento sarà un’esperienza a 360° e porterà gli ospiti a vivere momenti da favola tra note di violino, musica live e repertorio dedicato Rock-Disney. Premio dedicato alle donne per il miglior outfit a tema: per non perdere l’occasione di essere veri protagonisti della notte delle ragazze Disney, gli ospiti potranno indossare anche i loro costumi a tema preferiti.

Ogni protagonista dei film Disney supera gli ostacoli e raggiunge i suoi obiettivi anche grazie al supporto di altri attori, per questo motivo le donne potranno condividere la sera dell’8 Marzo con chi è a loro più caro.

Roberto Gallo, titolare del Riva Restaurant ha dichiarato: «Il tema Disney per noi ha un doppio valore: senza dubbio il primo è quello di offrire agli ospiti un’esperienza unica e coinvolgente; dall’altro sostenere la forza delle donne che vanno comunque celebrate quotidianamente, dando loro la possibilità di scegliere con chi condividere questo momento magico. L’attenzione verso gli ospiti ci spinge a fare sempre meglio, per questo dedicheremo il nostro massimo impegno, anche in questa occasione, per farli stare bene».

La festa delle donne diventa quindi un’opportunità per vivere un’esperienza da favola al Riva Restaurant ma anche per ricordare il valore e la forza delle donne nelle loro sfide quotidiane.