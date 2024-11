L’evento, organizzato per la giornata del 25 aprile, sarà caratterizzato da uno spettacolo con coinvolgente musica dal vivo e intrattenimento, durante il quale i musicisti ripercorreranno i brani che hanno segnato la storia della musica italiana. Dalle intense melodie della canzone d'autore alle ritmiche note del pop italiano, ogni momento sarà un'immersione nelle emozioni e nei ricordi legati alla nostra terra.

Protagonista della giornata insieme allo show live, la degustazione dedicata al tema. Il menu si propone come un viaggio nella veracità degli ingredienti dell’arte culinaria italiana. Gli antipasti si caratterizzano per il gioco di consistenze dovuto ad un alternarsi di morbidezza e croccantezza. Nei primi piatti vengono riproposti i gusti della tradizione in chiave contemporanea per sorprendere il palato con gusti innovativi. La corposità si unisce alla morbidezza in un equilibrio perfetto di sapori e texture, grazie ad ingredienti freschi e aromatici che si fondono armoniosamente. Il secondo piatto vede come protagonista l’accostamento di ingredienti insoliti, che si traduce in un’esplosione di sapori audaci e inaspettati. Il menu con una triade in cui dolcezza, acidità e aroma fruttato si mescolano per dar vita ad un dessert sorprendente e dalla nota leggermente piccante.

Gli ospiti avranno, in alternativa, la possibilità di ordinare liberamente dal menu à la carte della cucina contemporanea di pesce del ristorante.

L'attenzione ai dettagli farà la differenza: tutti i partecipanti all’evento potranno indossare un dettaglio che richiami i colori della bandiera nazionale. Un tocco di rosso, verde o bianco sarà sufficiente per contribuire a creare un'atmosfera festosa e patriottica.

Musica, gastronomia e tradizione si fondono per dar vita ad un evento che consentirà agli ospiti di trascorrere l’importante giornata di festa in assoluta spensieratezza, immergendosi nella bellezza della cultura italiana.

A riguardo, il fondatore della location, Roberto Gallo, ha espresso con entusiasmo: «Poter trascorrere la giornata del 25 aprile con i nostri ospiti è una gioia per noi del Riva. Offrire loro uno spettacolo e un menu pensati per l’occasione è un modo per dimostrare un’attenzione aggiuntiva nel celebrare una festa molto significativa per il nostro Paese».