Saranno 20 i bartender in gara per contendersi la vittoria della 10° edizione della ‘BarTales Cocktail Competition’ che si terrà presso la storica Distilleria F.lli Caffo di Limbadi, in Calabria, il prossimo 5 novembre. L’evento offrirà un'importante occasione di crescita e confronto professionale, per partecipanti selezionati tra i migliori candidati a livello nazionale e internazionale.

Commenta Nuccio Caffo, amministratore delegato di Gruppo Caffo 1915: «Accogliere la 10° edizione della ‘BarTales Cocktail Competition’ nella nostra Distilleria è per noi motivo di grande soddisfazione. Siamo orgogliosi di poter condividere la storia e il know-how del Gruppo Caffo con i professionisti del settore e di promuovere i valori di qualità e innovazione che da sempre ci contraddistinguono. Crediamo fermamente nella formazione e nella continua evoluzione del bartending, e questo evento rappresenta un'occasione ideale per consolidare il legame tra tradizione e modernità».

«Il vincitore sarà nominato guest bartender Caffo per il Roma Bar Show 2025, evento di riferimento internazionale del settore spirits. – prosegue Fabrizio Tacchi Spirits & Amaro Ambassador Gruppo Caffo 1915 – Per tutti i partecipanti sarà una straordinaria occasione di full immersion nel mondo Caffo e un’opportunità di dialogo e crescita per il mondo del bartending. Ogni bartender porterà la propria creatività e la propria esperienza, arricchendo così la community. Vecchio Amaro del Capo sarà l’anima di questo evento, un ingrediente che ciascun partecipante interpreterà in modo personale, contribuendo a far conoscere la versatilità e l’unicità di questo prodotto iconico».

I bartender in gara si confronteranno davanti a una giuria tecnico gustativa con una ricetta a tema libero che dovrà necessariamente contenere l’iconico Vecchio Amaro del Capo ed eventualmente altri prodotti della Distilleria Caffo. Libera scelta per tipologia, tecnica e stile della ricetta che dovrà essere preparata in tre dosi. Ogni concorrente presenterà tre drink che saranno giudicati su aspetto, gusto, stile e originalità delle ricette, con particolare attenzione alla sostenibilità delle proposte.

L’evento si caratterizza per l’importante contenuto didattico-formativo oltre che per il confronto professionale tra venti bartender selezionati. Il programma della giornata prevede la visita degli impianti e del museo storico della distilleria, un educational merceologico sul portfolio Caffo 1915 in Akademia Caffo, e quindi il cocktail contest.

«Akademia Caffo rappresenta un pilastro fondamentale di Gruppo Caffo 1915. Si trova a Limbadi, nel cuore della nostra storica Distilleria F.lli Caffo ed è nata come centro di formazione per trasmettere la cultura della qualità e dell’artigianalità nel settore della liquoristica e del bartending. È uno spazio di crescita per i professionisti, dove tradizione e innovazione si incontrano, promuovendo la sostenibilità e l’eccellenza per approfondire la conoscenza dei prodotti Caffo e delle tecniche di miscelazione attraverso corsi e workshop. Con Akademia Caffo puntiamo a rafforzare il legame tra i nostri brand, l’artigianalità che ci contraddistingue, nel rispetto della sostenibilità».