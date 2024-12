Phérom, primario Centro Estetico di Lamezia Terme, lancia Natale Slim! Grazie al metodo “Natale Slim” di Phérom anche quest’anno potrai affrontare le feste natalizie con leggerezza e con serenità, senza doverti preoccupare di dover pensare al gonfiore o addirittura ad avere il timore di ingrassare. Natale Slim è un metodo di rimodellamento che, grazie all’ausilio di super macchinari e linee cosmetiche d’avanguardia, di consentirà di mantenere una perfetta silhouette.

Sono 6 – spiega Phérom – i punti di forza: Rigenera la pelle; Attiva la muscolatura; Aiuta l’intestino; Idrata il corpo; Allieta i sensi; Contrasta gli inestetismi. La beauty specialist creerà, sapientemente, un percorso personalizzato per te, garantendo ottimi risultati e soprattutto donandoti una dolce Atmosfera Natalizia. Loredana Costanzo con il suo istituto di bellezza da 25 anni si prende cura dei suoi clienti garantendo professionalità e risultati!

Phérom è Famiglia. Nelle feste Natalizie di Phérom non potevano mancare delle belle idee regalo: in istituto troverai una ricca “Wishlist ” con trattamenti e non solo per stupire i tuoi amici ed i tuoi cari con i regali esclusivi, per ogni esigenza di prezzo. La “Wishlist” di Phérom ha fatto colpo anche su illustri imprenditori della zona che, seguendone i consigli e aderendo alla campagna “CHRISTMAS CARD”, quest’anno hanno deciso di regalare benessere ai loro dipendenti. Phérom osserva il sentiment in città e lo trasforma in bellezza!

Phérom Advanced Beauty, Via dei Bizantini, 58/60 – 88046 - Lamezia Terme. Cell: 345/5403323. Sito: www.pherom.it E-mail: info@pherom.it Facebook, Instagram (@pherom.advancedbeauty)