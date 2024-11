Salvatore Porco, consulente e formatore aziendale, da diversi anni si dedica al supporto e all’affiancamento delle aziende e delle persone affinché sviluppino i meccanismi di apprendimento adatti a rendere crescita personale, vendite e business più efficaci. Partendo dal presupposto che la formazione è la base per ogni azione professionale, Salvatore Porco si pone come proposito da un lato, di impostare e seguire passo dopo passo la fase di pianificazione, (comunicazione efficace, marketing, gestione del team) e dall’altro, formare gli imprenditori e i manager fornendo loro un metodo di apprendimento, indicando un percorso strutturato e, laddove necessario, aiutandoli a sviluppare le specifiche competenze per ogni attività.

Salvatore Porco

L’obiettivo primario, è quello di sostenere ogni imprenditore e la sua azienda, nel processo di crescita personale e professionale. La nascita di una salda collaborazione ha lo scopo di stimolare e innescare nuove consapevolezze, sradicando convinzioni limitanti che tendono a far perdere d’occhio gli obiettivi.

Il metodo base utilizzato nel corso di tutto l’affiancamento, prevede l’insegnamento di strategie per favorire l’aumento della consapevolezza e mira alla disposizione organizzativa di un mindset efficace che sarà la base per il miglioramento delle interazioni personali e della crescita aziendale. Per una consulenza gratuita: info@salvatoreporco.training + 39 334 9955556