Lo rende noto l'assessore all'Ambiente della regione Calabria, Antonella Rizzo. I lavori saranno finanziati dal Ministero con una somma di 1.200.000,00 euro

L’Assessore regionale all’Ambiente Antonella Rizzo ha reso noto che partirà presto la bonifica, a Crotone, del sito dove insistono le acque di falda nell’area dell’azienda “Kroton Gres 2000” (ex Sasol). Si tratta di un evento di grande importanza che si concretizzerà, nei prossimi giorni, con la stipula della convenzione tra il Comune di Crotone e la Regione per l’attuazione del programma esecutivo degli interventi compresi nell’Accordo di programma, già sottoscritto tra la stessa Regione ed il Ministero dell’Ambiente. La Giunta Regionale, grazie al particolare impegno in questa direzione dell’assessore Rizzo, è, infatti, riuscita ad ottenere dal Ministero la somma di euro 1.200.000,00.

La Successiva apposita Conferenza dei Servizi, ha reso operativo tutto il percorso verso l’esecuzione della bonifica del sito. Un fatto, quindi, di particolare rilevanza per l’intero territorio della città di Crotone che vedrà, finalmente, bonificato il sito collocato al centro dell’area sottoposta a ripristino ambientale. Con questo stanziamento ministeriale si potrà realizzare l’intervento in sostituzione ed in danno del soggetto responsabile inadempiente il cui curatore fallimentare aveva rappresentato la mancanza di risorse finanziarie per sostenere l’investimento per la bonifica della falda. L’Assessore Rizzo, esprimendo la propria soddisfazione, ha detto: “Si può scrivere una pagina positiva che certamente apre una fase nuova. Siamo in grado di restituire al territorio un’area di grande interesse, bonificato e riqualificato. Il tutto in linea con l’impegno per la tutela ambientale sostenuto con forza dal Presidente Oliverio e che è condizione principale per la ripresa economica e sociale di tutta la Calabria. Ringrazio per l’importante collaborazione avuta, il Comune di Crotone, in particolare l’assessore all’Ambiente Michele Marseglia che già, dal momento del mio insediamento, ha dimostrato e garantito grande disponibilità ed impegno per la risoluzione dei problemi della città di Crotone”