Contribuire alla sostenibilità ambientale con piccoli gesti, azioni pratiche di prevenzione dell’inquinamento per frenare i cambiamenti climatici. Tutti potremmo fare di più, semplicemente modificando alcune abitudini quotidiane. Usare le borracce al posto delle bottiglie di plastica è, ad esempio, uno dei tanti accorgimenti che possono fare la differenza: i dati sul consumo di acqua minerale in bottiglia di plastica in Italia sono diventati davvero allarmanti. Da questa contezza nasce a Cetraro l’iniziativa “Una borraccia per l’ambiente”.

Ed ecco che a tutti i bambini delle scuole primarie verranno consegnate delle borracce eco sostenibili, realizzate con materiale ecologico che può essere riciclato all’infinito senza perdere le sue qualità originali. Un modo per rendere anche più consapevoli i piccoli cittadini (che saranno gli uomini di domani), sull’importanza di prendersi cura dell’ambiente in cui viviamo.

Il sindaco: «Più si differenzia, meno si paga»

«Abbiamo a cuore le sorti della nostra città e vogliamo quanto più possibile migliorarla- sottolinea il sindaco Ermanno Cennamo-. Abbiamo pensato ad una serie di iniziative a favore dei bambini delle nostre scuole e delle nostre famiglie. Lo abbiamo fatto affinché si percepisca l’importanza della raccolta differenziata. Consegneremo una borraccia eco sostenibile ad ogni bambino frequentante le scuole elementari accompagnata da una lettera rivolta alle famiglie. Poche righe per ricordare a tutti che più si differenzia meno si paga. Uno sforzo -aggiunge Cennamo- che dobbiamo compiere per il bene della nostra città. Grazie agli assessori Tommaso Cesareo e Carmine Quercia per aver seguito passo passo il raggiungimento di questi piccoli, ma importanti risultati».