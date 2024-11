Domenica in Calabria arriva il “Tour spiagge Plastic Free”, iniziativa promossa dal WWF Italia per ripulire le spiagge dai rifiuti e sensibilizzare cittadini e associazioni sull’inquinamento dei mari e delle coste

“Tour spiagge Plastic Free”, l’operazione del WWF Italia, avviata lo scorso 3 giugno per ripulire le spiagge dai rifiuti, arriva anche a Corigliano-Rossano dove, domenica 24, si terrà l’unica tappa sul litorale della Calabria ionica.

I volontari del WWF Calabria Citra, coordinati dalla referente territoriale Elisa Romano, saranno impegnati sulla costa di Corigliano – Rossano, per condurre un’azione di sensibilizzazione e pulizia manuale dei luoghi. In particolare, l’operazione sarà effettuata nella località di Torrepinta in cui, la stessa associazione, lo scorso anno ha attuato anche un altro progetto denominato “Adotta una spiaggia”. Un’iniziativa grazie alla quale si è provveduto alla piantumazione di alberi di robinia e alla manutenzione gratuita dell’intera area.

«Un momento aperto a tutti i cittadini – fanno sapere dalla sede locale del WWF - alle altre associazioni e a tutti coloro che intendano mobilitarsi contro l’inquinamento da plastica, il peggiore attualmente a danneggiare i mari e l’intero ecosistema marino. Al contempo un’occasione per concorrere al decoro urbano e al mantenimento di standard di civiltà elevati da portare come esempio virtuoso per l’agire amministrativo della nuova città unica».